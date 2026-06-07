■7日の全国天気西日本は雨で、太平洋側では非常に激しく降る所があるでしょう。東日本も午後は次第に雨になりそうです。北日本は雲が増えて、雨の降る所があるでしょう。■予想最高気温太平洋側は23℃前後の所が多いでしょう。北陸や東北の日本海側は平年より高く、27℃くらいまで上がる所がありそうです。■週間予報・大阪から那覇西日本の太平洋側は、曇りの日が多いでしょう。沖縄は雨が続きそうです。・札幌から名古屋東日本