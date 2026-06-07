マツダ好き以外にも強力アピールする新世代モデルに2026年5月21日、9年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たしたマツダの主力SUV「CX-5」が、3代目として新たなスタートを切りました。「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を開発コンセプトに掲げ、ユーザーの「〇〇したい」という想いにフォーカス。【動画】超カッコいい！ これがマツダの3代目「新型CX-5」の姿です！ 動画で見る歴戦のカーマニアたちを唸らせる一