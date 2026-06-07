「こういう仕事をしてみたい」、「仕事内容を言って、みんなから憧れの眼差しで見られたい」という思いを抱いている人もいるかもしれません。ママスタコミュニティには、自身の職種について、他人からどう思われるかと不安になるママからこんな投稿がありました。投稿者さんは40歳、清掃の仕事をしています。『40歳で、なぜその仕事？と思いますか？同僚はほとんど孫がいる50代〜60代』投稿者さんは清掃の仕事をしているそう。