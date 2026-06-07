小学1年で不登校になった30代女性。彼女の父親は母親を責めて暴力をふるった。女性は自分のせいで家族が壊れたと思い、死にたくなることもあった。幼稚園教諭として働いた後、20代後半で上京。自分と同じような「生きづらい人を支えたい」という思いから支援団体で相談業務に就いたが、ある1本の電話がきっかけで幼少期の性被害がフラッシュバック……。そして仕事ができなくなり、家にひきこもるようになった。それでも女性が前を