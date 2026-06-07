小学1年で不登校になった30代女性。彼女の父親は母親を責めて暴力をふるった。家庭内は荒れて女性は「死にたい」気持ちを抱えながらも、頑張って幼稚園教諭になった。20代後半で退職して上京。自分と同じような「生きづらい人を支えたい」という思いから支援団体で相談業務に就いたが、ある1本の電話で過去の性被害がフラッシュバック……。そして仕事もできなくなり、女性は家にひきこもるようになった。(前後編の前編) 【画像】