今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ディアボラ風チキンステーキ【VOICEVOX】』というせんとさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）煮込みもいいけどやっぱ焼いた方が美味いかもしれないサイゼリヤのメニューとしてもお馴染みの「ディアボラ風チキンステーキ」を投稿者のせんとさんが作ります。まずは新玉ねぎを粗目のみじん切りにして、バットに広げて空気にさらしておきます。新じゃがは芽を取り