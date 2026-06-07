＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞1打差3位から出た渋野日向子はムービングデーに後退した。3バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「74」と落とし、首位と6打差のトータルイーブンパー・18位タイ。「練習場からショットはいい感じかなと思っていたけれど、後半はプレッシャーに負けてなかなか体が動かなかった。悔しいです」と肩を落とした。【写真】前傾が浅くなってタテ振り