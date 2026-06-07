＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦の第3ラウンドが終了した。日本勢は12人が決勝を戦っている。【連続写真】畑岡はまるで“サスペンション”強さの秘密は足にあったメジャー初優勝を狙う畑岡奈紗が4バーディ・1ボギーの「68」をマーク。首位と2打差のトータル4アンダー・5位タイに浮上した。山下美夢有はトータル1アンダー・16位タイ。渋野日向