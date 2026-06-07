＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦い。その第3ラウンドが進行している。渋野日向子は3バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「74」で回り、トータルイーブンパー・18位タイでホールアウトしている。【写真】前傾が浅くなってタテ振りに渋野日向子の2026年最新スイングを分析3番パー3でバーディ先行。9番ではバンカーにつかまってスコアを落と