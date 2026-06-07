タレントの堀ちえみが6日に自身のアメブロを更新。奥歯のインプラントが突然緩むアクシデントに見舞われ、急遽歯科医院を受診したことを報告した。【映像】堀ちえみ リハビリ中の動画堀は「故障しました」というタイトルでブログを更新。「奥歯のインプラントが緩み、急いで歯科医院へ」と切り出し、突然のトラブルに襲われたことを告白した。続けて、今回の不具合に関して「舌の移植した側（左の皮弁）の圧が、どうしても普