熊本地震から10年、“全国初”の広域連携による避難所運営の訓練が熊本市で行われた。災害関連死が地震による直接死の約4倍となった熊本地震。その教訓から生まれた新たな試みだ。＜取材・文＝鈴江奈々（日本テレビアナウンサー）＞■熊本で“全国初”避難所の新たなカタチ48時間以内に、T（トイレ）、K（キッチン）、B（ベッド）を設置し、温かい食事を提供するなど快適な環境を災害時にも提供できるようにする“TKB48”。福岡