6月6日夜、新潟県燕市で住宅など複数棟を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいません。 6日午後7時半ごろ、燕市吉田鴻巣の70代の女性の住宅兼倉庫から火が出ていると、この家に住む人から消防に通報がありました。 火は約4時間後に消し止められましたが、火元の住宅兼倉庫のほか、隣接する住宅を焼きました。 火元の住宅には当時2人がいましたが、いずれも逃げて、この火事によりけがをした人はいませんでした。 警