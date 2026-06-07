“掃除マニア歴10年のかんたん掃除術”をテーマに役立つお掃除ライフハックを発信している、らふ（@rafu_kurashi）さんが、7日までに自身のインスタグラムを更新。ダイソーのアイテムを使って電子レンジをピカピカにする「簡単電子レンジ掃除」を紹介した。【画像】スルンと汚れピカピカ！ダイソーアイテム活用法らふさんは「見た目はキレイでも電子レンジの中って意外と汚れてる。放置すると汚れが焦げついて、ニオイや汚れ落