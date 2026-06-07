タレントの辻希美が6日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー「コストコ」へ買い物に出かけたことや、慌ただしい日常の様子を明かした。【映像】家族旅行中の夢空ちゃん（複数カット）「昨日」というタイトルでブログを更新した辻は、「コストコ行ってきたょ」と切り出し、買い出しに出かけたことを報告。カートに乗る次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの写真を複数公開した。帰宅後は「沢山買ってドタバタ小分けにして保