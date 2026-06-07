山梨県甲州市では、サクランボ狩りが最盛期を迎えています。【映像】サクランボ狩りを楽しむ人々この時期にしか味わえないサクランボの風味を楽しもうと、朝早くからたくさんの観光客が甲州市にある観光農園を訪れました。この農園では、紅秀峰や佐藤錦、高砂などの有名品種のほか、甘さと酸味がほど良くて人気の紅香や、大将錦、寿錦といった珍しい品種などそれぞれ特徴のある味わいのサクランボを楽しむことができます。