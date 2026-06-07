日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「きのこカレー」のレシピ動画で“きのこの焼き方のコツ”を紹介し、反響を呼んでいる。【動画】「苦手な人でも食べやすいんじゃないかなと」きのこの焼き方のコツを紹介する志麻さん※3分22秒頃〜◆きのこは煮込まずソテーして“付け合せ”にこの日、志麻さんが紹介したのは、市販のルウを