北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正氏が談話を発表し、先月の米中首脳会談で「北朝鮮の非核化目標を再確認した」とする、アメリカ側の見解をねつ造だと批判しました。金与正氏の談話は7日、北朝鮮メディアを通じて出され、先月の米中首脳会談で両首脳が「北朝鮮の非核化目標を再確認した」とするアメリカ側の見解は、「完全なねつ造で荒唐無稽な虚偽の情報だ」と主張しました。また、事実関係について「最も正確な情報を持っている