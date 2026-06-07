ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ決勝は７日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われる。初優勝を目指す神戸と、３季ぶりの王座を狙う東京ベイの主将らが６日、都内で記者会見に臨んだ。神戸はレギュラーシーズン１８試合でリーグ最多の７５０得点を挙げた攻撃力が持ち味。リーグ発足５季目で初の決勝進出を果たした。ＦＷは機動力が高く、ＢＫは２２歳の上ノ坊らトライへの嗅覚に優れた選手がそろう。主将のＬＯレ