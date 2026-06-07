現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が7日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）についてコメントした。大谷は3日（同4日）にダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回2安打無失点。中指の第1関節から出血するアクシデントの中、6三振を奪い今季6勝目を挙げた。規定投球回に1イニング足りないものの、防