中国では、中国版ガチャガチャとも言われる「ブラインドボックス」が人気です。【映像】「モーリー」の展示会の様子（複数カット）流行の火付け役ともなった人気キャラクターの歴史をたどる展示イベントが北京で開かれています。尾崎圭朗リポ「中国で大変人気のブラインドボックス。その火付け役ともなったモーリーというキャラクターの展示会が開催されています。会場の前を少し歩いてみると、すぐ近くにはモーリーの巨大なオ