【女子ボートレーサーインタビュー井沢聖奈（２２＝愛知）前編】――ボートレーサーを目指すきっかけは井沢お父さんがボートレースが好きで小さい頃から何回も蒲郡に行っていました。初めて行ったのは３歳くらいでちゃんと記憶がある訳ではないけど、昔の写真を見た感じイヤイヤではなさそうでした。――ボートレーサーになりたいと思った時期は井沢小学校５年生くらいからなりたいなぁ〜と思うようになりました。Ｊ