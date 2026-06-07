【女子ボートレーサーインタビュー井沢聖奈（２２＝愛知）後編】――師匠は？井沢佐藤博亮さんです。でも、平本真之さんのグループなのでみんなに面倒見てもらっています。中村泰平さんとか山本甚太郎さんとかみんなのいいとこ取りをさせてもらっています。――平本グループに入った経緯は井沢とにかくめちゃくちゃいい人なんです。平本さんも佐藤さんも人柄一本で頼みました。でも、めちゃくちゃ断られました。何回