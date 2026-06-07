【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の賀来賢人が5月30日、柄本時生のYouTubeチャンネルに出演。人気女優を絶賛した。【写真】36歳人気俳優が絶賛した美人女優◆賀来賢人、穂志もえかキャスティングの理由を明かすこの日は、柄本の車に乗りながら賀来と2人でトークを展開。賀来がプロデューサーを務めた映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」の話題になると、柄本は「穂志さんってどういう経緯ですか？」とこの作品で主演