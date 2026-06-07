ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の三浦璃来さん（24）が2026年5月31日、自身のインスタグラムを更新。木原龍さん（33）とのオフショットを披露した。「休憩中の一コマ」三浦さんは、二人で雑誌の撮影に参加したことを報告し、三浦さんが木原さんを見つめる写真を投稿。「この写真は休憩中の一コマです」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真