子どもの朝食抜きを防ぎたい理由とおすすめな対策 朝ごはん 子どもも大人もしっかり食べてしっかり集中 学校生活を豊かにするために 近年、子どもの朝食抜き（欠食）が問題になっています。*²¹厚生労働省による2019年度の調査によれば、ふだん朝食をとらない子どもは、1～6歳で4.7%、7～14歳で4.4%、15～19歳では12.9%にのぼることがわかっています。 子どもには、活動するためのエネルギ