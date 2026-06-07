ずっと自分で歩くための筋力をキープする『座って膝伸ばし&足踏み』 座って膝伸ばし&足踏み 椅子に座ったままでできる簡単筋トレ。本格的な筋トレを始める前の準備にも効果的。 回数の目安:1セット・20～30回×1日1～3セット ①椅子に座り、膝を伸ばし、戻す：背すじを伸ばし、椅子に深く座る。片方の膝