6日早朝、東根市の畑で、サクランボがクマに食い荒らされる被害がありました。警察によりますと、6日午前5時半ごろ、東根市泉郷のサクランボ畑で、サクランボの枝が折られる被害が見つかりました。近くにはクマの足跡があったということです。また、この園地ではサクランボの食害も確認されています。警察は、クマを発見した際には不用意に近づかず、市や警察に連絡するよう呼び掛けています。