◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第３日（６日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、１３位から出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が４バーディー、１ボギーの６８と伸ばし、通算４アンダーで、トップと２打差の５位で最終日に向かう。２２位で出た山下美夢有（みゆう、花王）は６９で回り、１アンダーの１６位に順位を上げた。１打差３位