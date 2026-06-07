◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第３日（６日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、１打差３位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は３バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７４とスコアを落とし、通算イーブンパー。６打差１８位でホールアウトした。９番から６ホール連続でスコアが動く、出入りの激しいゴルフが