Ｊ１清水エスパルスがＦＣ東京のＭＦ小泉慶（３１）を完全移籍で獲得することが７日までに分かった。近日中にも正式発表される。小泉はプロ１３年目。新潟から柏、鹿島、ＦＣ東京でプレーし、Ｊ１通算３２１試合出場１０得点を記録している。豊富な経験を持ち、ボランチを中心に複数ポジションをこなせることも大きな強みだ。清水は主将のＭＦ宇野禅斗のドイツ１部ボルシアＭＧ移籍が決定的となっているほか、ＭＦマテウスブ