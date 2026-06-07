気象庁は7日午前、東海と関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨前線や低気圧の影響で、東海と関東甲信は、8日にかけて広く雨が降る見込みで、その先も曇り空が続くでしょう。東海は平年より1日遅く、関東甲信は平年並みの梅雨入りです。