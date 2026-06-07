BTSのJin（ジン＝33）が、韓国の調査で「成人の日に香水広告モデルにぴったりなスター」で1位に選ばれた。5月11〜17日までの1週間、Idol Chart（アイドルチャート）で実施した「20歳の始まりを祝おう！成人の日の香水広告モデルにぴったりなスター」の投票で、8176票を集め、75％の圧倒的な得票率で1位に輝いた。韓国メディアのスターニュースは7日「やはり美の神！1位を獲得したJinは、ソウル市内の繁華街にある大型電光掲示