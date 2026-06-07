焼肉レストランの安楽亭は、2026年6月1日から21日まで、公式アプリの累計ダウンロード数70万突破を記念して「安楽亭アプリ サンクスキャンペーン」を開催しています（コスモス店・ぼたん店を除く）。チェックインスタンプは3倍に今回の「安楽亭アプリ サンクスキャンペーン」は、豪華3本立てです。【1】ソフトドリンクorデザート無料プレゼントアプリ会員全員、ソフトドリンクまたはデザートが1品無料でもらえます。【2】チェック