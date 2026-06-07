@onefiveが、10月よりZeppツアーの開催を発表した。 （関連：@onefive、10万人の観客を熱狂の渦へ“日本代表”として立った台湾大規模フェスを振り返る） 本情報は、6月6日にEX THEATER ROPPONGIにて行われたワンマンライブ『@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”』にて発表されたもの。 Zeppツアーは、10月30日に大阪 Zepp Namba、11月10日に神奈川 KT Zepp Yokohamaにて開催。グループが目標とし