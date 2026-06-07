突然の頭痛から始まった闘病生活――。くも膜下出血（脳を覆うくも膜と軟膜の間に出血が起こる病気）で倒れ、右手の麻痺や失語症と向き合いながらも、漫画やドリルを通じて言葉を取り戻したゆかりんさん（仮称）。今では看護助手として患者さんに寄り添う日々を送っています。彼女に、命を救ってくれた家族や猫、医療者への感謝を語ってもらいました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。202