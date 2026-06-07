6月20日は、顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー（FSHD）への理解を広げる「世界FSHDデー」です。この日を前に、FSHDとともに歩む野上さんを紹介します。15歳でこの難病を告知され、その後もITP、全身性エリテマトーデスなど3つの難病、さらに子宮頸がんも経験してきました。いまは車椅子も使いながら「日々、生かされている」と話します。3つ目の告知に「またか」と笑う野上さんに、諦めない理由を語ってもらいまし