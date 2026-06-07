肝臓がんで皮膚にかゆみが生じる原因とは？メディカルドック監修医が、肝機能の低下による体内環境の変化や、脳が直接感じる特殊な仕組みを詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「肝臓がん」が進行すると「かゆみの症状」が現れる？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医学部卒業。南海医療セ