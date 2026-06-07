５月３１日から山形県小国町の飯豊山に登山に入った青森県の７８歳の男性の行方がわからなくなっていて、７日も朝から警察が捜索を行っています。 今のところ男性は見つかっていません。 行方がわからなくなっているのは、青森県六戸町の７８歳の男性です。 警察によりますと、男性は５月３１日から山形・福島・新潟にまたがる飯豊連峰で登山をしていましたが、６日、男性の家族から「連絡が取れない」などと警察に通報がありま