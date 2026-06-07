国際親善試合が6日に行われ、アルゼンチン代表とホンジュラス代表が対戦した。開幕目前のFIFAワールドカップ2026で連覇を目指すアルゼンチンは、ラウタロ・マルティネス（インテル）やジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）らが先発出場し、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）はベンチスタートとなった。前半からボールを握るアルゼンチンは、37分にラウタロ・マルティネスのPK成功で先制。1点リードで折