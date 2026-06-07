日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは6日、AIK（スウェーデン1部）からナイジェリア代表FWザドク・ヨハンナが完全移籍で加入することを発表した。今月29日に18歳の誕生日を迎えるヨハンナは、左利きの右ウインガー。2025年夏に母国クラブからAIKに加入すると、2026シーズンはここまで公式戦11試合で5ゴール4アシストを記録している。ドイツメディア『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者などによると、移籍金は28