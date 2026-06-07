イランはアメリカがイラン代表サッカーチームの重要なスタッフへのビザ発給を拒否したと非難した。6日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。イラン代表はW杯のグループステージ3試合をすべてアメリカで戦う予定となっているものの、アメリカ・イスラエルの大規模軍事作戦によって攻撃を受けたことで、W杯参加をめぐって議論が続いた中で予定通りにW杯に参加するものとなっている。そうしたなか、アメリカ当局は5日にイラ