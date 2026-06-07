日本の裏社会の勢力図を塗り替え、「半グレ」の脅威を世に知らしめた暴走族「関東連合」。その名を知らしめた「六本木クラブ襲撃事件」から14年、国際手配されている主犯格・見立真一容疑者の影が、東南アジアの地で再び色濃く浮かび上がっている。【映像】「この中の1人が見立容疑者では」疑惑の集合写真『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、見立容疑者の足跡を追ってタイからカンボジアへと渡る、緊迫の追跡取材の模様