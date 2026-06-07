7日（日）にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド第1週の3戦目が行われ、バレーボール女子日本代表は女子ドイツ代表と対戦した。 3日（水）より開幕したVNL2026。就任2年目のフェルハト・アクバシュ監督率いる女子日本代表は初戦のフランス戦、2戦目のウクライナ戦を2連勝。その勢いのまま3連勝なるか。なお、前回大会の女子日本代表は3位決定戦で女子ポӦ