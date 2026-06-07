◇プロ野球セ･パ交流戦巨人1ー1ロッテ延長12回引き分け（6月6日、東京ドーム）0-1と追いかける6回に2アウトから打席に入った巨人の大城卓三選手。ロッテの澤田圭佑投手のまっすぐを狙い澄まし、一振りすると、ボールを右中間スタンドに放り込みました。「1ボールになって、つぎは（ストライクを）取りに来るだろうなと思いながら、そういうイメージで打席に立っていました」と狙い通りのボールが来たと明かした大城選手。「ま