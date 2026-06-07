歌手のDAIGO（48）、俳優の北川景子（39）家族がディズニーシーを満喫している、プライベートショットが公開され、反響が寄せられている。【映像】北川景子＆DAIGO、成長した子どもたち2016年1月に結婚したDAIGOと北川。5歳の長女と2歳の長男、2人の子育てに奮闘している。DAIGO夫妻はそれぞれSNSで、家族との日常を発信している。DAIGOは内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登さんの銅像の足元に座る子どもたちの写真や手料理、