卓球女子で五輪メダリストの石川佳純さん（３３）が７日、自身のインスタグラムに新規投稿。番組出演した際のエプロン＆バンダナ姿にファンの反響が集まった。石川さんは「『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』に出演させていただきます。１００人食堂というコーナーで兵庫県宍粟市千種町にお邪魔しました！ぜひご覧下さい」と７日放送に出演することをＰＲ。バンダナに藍色のエプロンを着用し、両手に大根を持って笑みを浮かべている