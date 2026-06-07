東海地方と関東甲信地方が梅雨入りです。気象庁は午前11時、東海地方と関東甲信地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。東海地方の梅雨入りは平年より1日遅く、去年より21日遅いということです。また、関東甲信地方の梅雨入りは平年と同じで、去年より16日遅いということです。どちらの地方も、広い範囲で午後から雨となる見込みです。