◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第3日（2026年6月6日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）1打差の3位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は3バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの74で回り、通算イーブンパーで第3ラウンドを終えた。ホールアウト時点でトップと6打差の18位に後退した。U―NEXTのインタビューの一問一答は以下の通り。――ラウンドを振り返ってどうですか？「今日は練習場か