神奈川県庁（資料写真）梅雨や台風など大雨のリスクが高まる出水期を前に、個人住宅の擁壁を住民が自ら点検できるチェックシートを県が作成し、自主点検を促している。地震や大雨で斜面を支える擁壁が崩壊して避難を余儀なくされるケースも発生しており、県は「自宅の擁壁に関心を持ち、ずれやたわみなどがあれば早めに対応してもらえたら」としている。チェックシートはＡ４判１４ページのカラー冊子。県内に多い代表的な擁壁