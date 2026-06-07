元お笑いコンビ「あかまる」として活動していた、ユーチューバーえなじーこと小林永奈（32）が、7日までにインスタグラムを更新。出産を報告した。小林は「2026.6.3 AM 6:06無事出産いたしましたたくさんの、本当に本当にたくさんの応援のメッセージありがとうございました！」と出産を発表し、家族写真を投稿した。「大遥」と記された命名書を夫が手にし、小林は子どもを抱っこしている。続けて「私が奮闘してる中、台風だ